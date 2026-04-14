Trasporto pubblico e fondi 2026, il Pd denuncia ritardi sul decreto del Governo. Scajola: "Anticipati 19 milioni dalla Regione"

Preoccupa la mancata approvazione del decreto con cui il Governo anticipa alle Regioni l’80% del Fondo del trasporto pubblico 2026 e che doveva essere approvato entro il 15 gennaio scorso.

A chiedere chiarimenti alla Regione Liguria sui mancati trasferimenti da parte dello Stato è un’interrogazione presentata in Consiglio regionale dal Pd, primo firmatario Davide Natale, con cui vengono chieste spiegazioni sulla decisione della Regione di non anticipare, come fatto da altre Regioni, la parte di competenza del primo trimestre, “considerato – scrive il Pd – che non vi è alcun documento legislativo e contabile che lo attesti”.

“La Regione è stata autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Genova e alle Province – ha risposto l’assessore Marco Scajola – per l’anno 2026, un’anticipazione di liquidità non onerosa delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale, comparto autoferrotranvieri, nella misura massima di 19 milioni di euro. Pertanto, nelle more del decreto di assegnazione alla Regione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle somme relative all’anticipo del Fondo nazionale trasporti per il 2026, con decreto del direttore generale n. 67 del 9 gennaio 2026 sono state impegnate, a favore della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona, risorse pari a 18.827.553,61 euro quale anticipazione di liquidità non onerosa per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro”.

Scajola spiega inoltre che la Regione Liguria, già nel 2025, è intervenuta con modifiche normative per garantire liquidità alle aziende del trasporto pubblico locale, in attesa dei fondi statali. In particolare ha anticipato risorse per oltre 117 milioni di euro a Città metropolitana e Province, oltre a 14,3 milioni aggiuntivi per Genova, e ha consentito l’erogazione fino al 100% dei finanziamenti per l’acquisto di autobus e altri investimenti, anche prima dei trasferimenti ministeriali. Queste misure sono state decise per evitare difficoltà finanziarie alle aziende, costrette spesso ad anticipare risorse proprie ricorrendo al credito.