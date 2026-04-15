Alassio, il Muretto si arricchisce della piastrella donata dal Comune di Secugnago

Il Muretto di Alassio, oltre a raccogliere dal 1953 le firme delle più importanti personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e dello sport, è anche espressione di amicizia e legame tra comunità unite da frequentazione e stima reciproca. Con questo spirito, nei giorni scorsi si è svolta ad Alassio la cerimonia ufficiale di posa della piastrella del Comune di Secugnago, donata dalla cittadina del lodigiano per essere posta tra le piastrelle dei Comuni nella parte ad essi dedicata del Muretto di Alassio.

Per il Comune di Secugnago sono intervenuti il sindaco Mauro Salvalaglio, il vicesindaco Paolo Sozzi, l’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Reami, i consiglieri Mara Longo e Daniele Salierno, accompagnati da un gruppo di cittadini che da anni scelgono Alassio come luogo di soggiorno e vacanza.

Ad accogliere la delegazione, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che ha ringraziato gli amministratori e i cittadini di Secugnago per il gesto di amicizia, sottolineando il valore simbolico del Muretto, luogo che custodisce testimonianze di affetto provenienti da tutta Italia.

Durante la cerimonia, il sindaco di Secugnago ha ringraziato il sindaco e l’intera Amministrazione comunale di Alassio sottolineando che “la piastrella di Secugnago donata al Comune di Alassio porta i colori giallo e azzurro, comuni alle nostre due terre, come il calore del sole e l’azzurro del cielo e del vostro mare che ci porteremo nel cuore”.