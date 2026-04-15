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Cronaca | 15 aprile 2026, 15:20

Cadavere in via Repusseno, "giallo" sull'identità: prima dell'autopsia verrà effettuato un esame esterno del corpo

Non aveva con sè documenti ma solo un accendino in tasca. L'esame autoptico nei prossimi giorni

Prima dell'esame autoptico verrà effettuato oggi un esame esterno dal medico legale per iniziare a capire se sul corpo siano presenti fratture o altri elementi che possano iniziare a far luce sul decesso.

E' ancora avvolto in un mistero il macabro ritrovamento del cadavere di un uomo ieri pomeriggio nei boschi di via Repussena nel quartiere di Lavagnola a Savona.

Una persona che stava passeggiando con i suoi cani aveva notato in fondo all'area boschiva vicino ad un rio il corpo e ha lanciato immediatamente l'allarme.

Sul posto erano intervenuti l'automedica del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino che ha recuperato, con non poche difficoltà, la salma.

Le indagini sono ora al vaglio della squadra mobile della polizia che insieme alla scientifica ha effettuato i primi rilievi del caso. L'area del ritrovamento infatti è proprio in fondo alla via della zona de La Rusca. Dopo un tratto nello sterrato immerso nel bosco. Da capire se l'uomo stesse passeggiando e ha avuto un malore ed è poi caduto o se ci siano altro contorni intorno al tragico accaduto.

L'uomo in avanzato stato di decomposizione (potrebbe essere morto da una settimana/dieci giorni) non aveva con sè documenti, era vestito con una tuta e in tasca aveva solo un accendino.

Il Pubblico Ministero Claudio Martini ha disposto l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Non risultano esserci segnalazioni di persone scomparse recentemente.

Luciano Parodi

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