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Cronaca | 15 aprile 2026, 16:58

Problema tecnico per un mezzo pesante tra Finale e Feglino, A10 in tilt: code fino a sei chilometri a Ponente

Soccorsi allertati poco dopo le 15 per il tir rimasto fermo nei pressi di una tratta a carreggiata unica. Situazione di traffico bloccato per oltre un'ora

Problema tecnico per un mezzo pesante tra Finale e Feglino, A10 in tilt: code fino a sei chilometri a Ponente

Pomeriggio di traffico bloccato sull'autostrada A10 nel Ponente Savonese, per la precisione tra gli svincoli di Finale Ligure e Feglino, dove un mezzo pesante è rimasto fermo per problemi tecnici che hanno richiesto l'intervento del soccorso stradale dedicato.

I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 15, mentre il concessionario ha attivato le misure necessarie per la gestione del traffico. L'intervento di recupero della motrice è durato oltre un'ora, portando alla creazione di code in entrambi i sensi.

L'imprevisto è capitato, infatti, in prossimità del cantiere con restringimento e carreggiata singola a doppio senso che ha portato a rallentamenti e blocco del passaggio sia in direzione Savona che in direzione Ventimiglia. Fino a 6, in particolare, i chilometri di coda segnalati tra Borghetto e Finale Ligure.

La situazione ha cominciato a sbloccarsi intorno alle 16:30, quando il mezzo è stato recuperato.

Redazione

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