Villanova d'Albenga, scontro tra auto e bici: un ferito in codice giallo al Santa Corona

Soccorsi mobilitati questa mattina a Villanova d'Albenga, lungo la Sp 453, per un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una bicicletta.

L’allarme è scattato poco dopo le 7. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova, l’automedica e le forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo classe 1984, mentre stava pedalando, sarebbe stato urtato accidentalmente sul lato sinistro da un’auto in transito.

Il ciclista è rimasto sempre vigile e cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.