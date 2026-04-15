A Ceriale incontro tra “Ceriale Viva” e “Ceriale Sì”

Movimento nel centro della politica cerialese, il gruppo “Ceriale Viva”, guidato dall’ex vicesindaco e oggi capogruppo di opposizione Luigi Giordano, si prepara a incontrare per la prima volta il gruppo “Ceriale Sì” per affrontare insieme i principali nodi amministrativi del paese. L’appuntamento, che dovrebbe tenersi a breve, nasce con l’obiettivo dichiarato di aprire un confronto sui problemi più urgenti e sulle prospettive future della comunità cerialese.

Giordano ha reso noto che “Ceriale Viva”, il gruppo da lui guidato, si incontrerà con “Ceriale Sì” per discutere delle “questioni amministrative cerialesi”. Il capogruppo sottolinea come le criticità sul tavolo siano numerose, ma insiste sulla necessità di cercare una sintesi che “faccia del bene al paese” e scongiuri un ulteriore peggioramento della situazione.

Secondo Giordano, è fondamentale mettere “la forza di tutti” al servizio di un chiarimento sui temi più sensibili, con l’obiettivo di migliorare i servizi e mantenere un rapporto stretto con la cittadinanza, che lui stesso definisce come parte del proprio “costume” politico. L’incontro viene descritto come un primo passo di dialogo, senza predefinire esiti o accordi, ma con la volontà di verificare se esistono spazi di collaborazione nell’interesse generale di Ceriale.

Restano al momento da chiarire nel dettaglio l’agenda dei lavori, le posizioni ufficiali dei due gruppi sui singoli dossier e le eventuali prospettive politiche che potrebbero aprirsi a valle del confronto. Dall’esito di questo faccia a faccia tra “Ceriale Viva” e “Ceriale Sì” potrebbero comunque emergere nuovi scenari nel dibattito amministrativo locale.