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Cronaca | 16 aprile 2026, 12:30

Incidente sulla Sp490 tra Finale e Finalborgo: coinvolti un mezzo pesante e una moto, disagi al traffico

L'allarme lanciato poco prima delle 11, fortunatamente non si registrano gravi conseguenze

Incidente sulla Sp490 tra Finale e Finalborgo: coinvolti un mezzo pesante e una moto, disagi al traffico

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 11, sulla Sp490 nel tratto tra Finale e Finalborgo. Coinvolti nel sinistro un mezzo pesante e una moto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze: il conducente del mezzo a due ruote ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Pesanti i disagi alla circolazione, con forti rallentamenti in una giornata già critica per il traffico a causa della presenza del mercato settimanale.

Redazione

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