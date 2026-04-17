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Cronaca | 17 aprile 2026, 22:45

Camion si ribalta in A10: incidente prima del casello di Varazze

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e la Croce Verde di Albisola Superiore

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Si ribalta un camion sull'A10 e scatta l'allarme prima del casello di Varazze in direzione Genova. 

Il mezzo pesante pare abbia perso anche una parte del carico sull'asfalto. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica Sierra 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Albisola Superiore per soccorrere l'autista che ha rifiutato però il trasporto in ospedale. 

A rilevare l'incidente e regolare il traffico la polizia stradale e il personale di Autostrade. 

Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. 

Sul tratto si sono registrati 2 km di coda. 

Luciano Parodi

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