Camion si ribalta in A10: incidente prima del casello di Varazze

Si ribalta un camion sull'A10 e scatta l'allarme prima del casello di Varazze in direzione Genova.

Il mezzo pesante pare abbia perso anche una parte del carico sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica Sierra 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Albisola Superiore per soccorrere l'autista che ha rifiutato però il trasporto in ospedale.

A rilevare l'incidente e regolare il traffico la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul tratto si sono registrati 2 km di coda.