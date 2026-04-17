Incendio a Stella: in fiamme un cassone di materiale edile (FOTO)

Poco prima delle 18 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze è intervenuta a Stella per l'incendio di un cassone contenente materiale di risulta di un impresa edile.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla squadra di Varazze, anche due supporti dalla sede centrale di Savona - con l’autobotte per la riserva idrica e il carro autoprottettori - il funzionario di servizio e una pattuglia dei Carabinieri e della Polizia Locale.

L’intervento è ancora in corso, si provvederà ad agganciare il cassone con un mezzo scarrabile dei Vigili del Fuoco per trasferirlo in un luogo idoneo allo smassamento del contenuto.