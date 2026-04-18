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Cronaca | 18 aprile 2026, 12:40

Auto finisce fuori strada e finisce in un rio sulla Sp49: intervento dell'elisoccorso Drago (FOTO)

L'auto si dirigeva in direzione Urbe

Un'auto, una Smart, è finita fuori strada finendo in un rio e scatta l'allarme sulla Sp49 a Sassello.

Poco prima di mezzogiorno sono stati chiamati i soccorsi sulla Sp49 per soccorrrere l'automobilista rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto in direzione in direzione di Urbe.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118, la Croce Rossa di Urbe, la polizia stradale e la polizia locale.

Vista la complessità dell'intervento è stato richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Drago.

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