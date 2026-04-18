Albenga, sospesa la licenza ad un bar-ristorante: era stato trasformato in una sala da ballo

Prosegue l’intensificazione dei controlli disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificati in Questura con un tavolo tecnico tra tutti gli attori in campo, con lo scopo di accertare il rispetto delle normative previste in tema di Safety and Security, per garantire momenti di svago sicuri nei luoghi di aggregazione giovanile, anche a seguito della tragedia di Crans-Montana, come disposto dal Ministero dell’Interno.

In quel contesto si inserisce il provvedimento con cui il Questore di Savona ha disposto, d’urgenza – ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un bar ristorante del centro storico di Albenga.

Numerose segnalazioni arrivate dai cittadini al Numero Unico di Emergenza 1 1 2, per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e da ultimo, mirati controlli effettuati a seguito di quanto pianificato nella sede del tavolo tecnico, hanno permesso di accertare gravi inadempienze in materia di sicurezza.

Con riguardo al locale, fondamentale si è rivelata l’attività svolta dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Albenga che, con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale del centro ingauno, hanno verificato che quello che doveva essere un bar-ristorante, veniva trasformato in maniera sistematica, in una sovraffollata sala da ballo, senza averne i requisiti strutturali e di sicurezza, in assenza totale della relativa licenza; la presenza di una moltitudine di persone sia negli spazi di pertinenza, sia nelle immediate adiacenze del locale, inoltre, comportava difficoltà in caso di eventuale evacuazione, così come in caso di un eventuale intervento di mezzi di soccorso.

Sotto il profilo della sicurezza pubblica, è stato accertato che l’unica uscita di sicurezza del locale risultava chiusa a chiave, occultata da una pesante tenda ed ostruita dalla presenza di un tavolo e relative sedie. Inoltre, l’eventuale apertura della stessa porta sarebbe stata impedita, dalla presenza di un cantiere edile improvvidamente collocato all’esterno.

Nel corso dello stesso controllo sono state accertate e segnalate altre gravi irregolarità, anche legate alla effettiva gestione del locale, delegata in toto ed al di fuori di ogni forma legale dal proprietario ad un soggetto differente.

Sulla base degli elementi emersi, e racchiusi in una segnalazione con finalità di proposta inoltrata dal Comando Compagnia Carabinieri di Albenga, il Questore di Savona – a seguito di una minuziosa istruttoria che gli è stata sottoposta dalla Divisione PAS - ha quindi adottato il provvedimento di sospensione della licenza, misura che ha finalità esclusivamente preventiva e ha come obiettivo tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prescindendo dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

La notifica è avvenuta nel pomeriggio di ieri, a cura dei militari della Compagnia Carabinieri di Albenga e dal personale della Polizia Locale di Albenga che hanno segnalato le criticità e svolto gli accertamenti.

"I controlli proseguiranno con la massima attenzione, al fine di garantire all’utenza occasioni di svago in sicurezza e di tutelare la grande maggioranza degli operatori commerciali che rispettano scrupolosamente le normative poste a tutela della salute e della sicurezza degli avventori. con particolare riguardo ai soprattutto dei più giovani" spiegano dalla Questura di Savona.