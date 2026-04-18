Savona, lutto per la scomparsa del "re" dei krapfen Claudio Toetti

Savona saluta il "re" dei krapfen Claudio Toetti.

Un altro pezzo della città infatti è scomparso nei giorni scorsi all'età di 64 anni. Lui che dal 1998 al 2023 ha gestito l'amato chiosco al Prolungamento dopo il passaggio a livello e a due passi dalla statua di Garibaldi.

Amato e stimato da grandi e piccini vendeva nella sua attività oltre al gustoso dolce anche altre leccornie. Una tappa fissa dove non ci si poteva non fermare.

Per anni ha gestito anche il tappeto elastico ad Albissola Marina sulla passeggiata.

Non stanno mancando sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo.

Il funerale è stato celebrato giovedì scorso nella chiesa N. S. Stella Maris ad Albisola.