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Eventi | 16 aprile 2026, 16:48

Un torneo di burraco per sostenere il progetto “Alassio Città Cardioprotetta”: l'iniziativa il 18 aprile

Si svolgerà presso l’Hotel Toscana, con l'organizzazione di Lions Club Alassio Baia del Sole, Unvs, Croce Bianca e Associazione Vecchia Alassio

Un torneo di burraco per sostenere il progetto “Alassio Città Cardioprotetta”: l'iniziativa il 18 aprile

Il Lions Club Alassio Baia del Sole, in collaborazione con U.N.V.S. Sezione di Alassio “Pino Zucchinetti”, Croce Bianca Alassio e Associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio del Comune di Alassio – Assessorato allo Sport, organizza un torneo di burraco benefico a favore del progetto “Alassio Città Cardioprotetta”, che mira a potenziare la presenza di dispositivi salvavita sul territorio e a promuovere la formazione dei cittadini sulle tecniche di primo soccorso.

L’iniziativa si terrà sabato 18 aprile alle ore 14:30 presso l’Hotel Toscana, con quota di partecipazione di 25 euro, comprensiva di donazione a favore del progetto.

Al termine del torneo, dopo le premiazioni, ai partecipanti sarà offerto un rinfresco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 460 2905.

Redazione

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