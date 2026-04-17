Cairo rinnova la comunicazione: incarico per "city brand" e immagine coordinata

Il Comune di Cairo Montenotte punta a rinnovare la propria immagine e a rendere più efficace la comunicazione istituzionale. La Giunta guidata dal sindaco Lambertini ha approvato un atto di indirizzo per affidare un incarico finalizzato allo studio e alla progettazione di un nuovo sistema di identità visiva dell’ente.

L’obiettivo è chiaro: costruire un’immagine coordinata e riconoscibile, capace di parlare in modo più diretto ai cittadini e di uniformare tutti i materiali di comunicazione, dai manifesti agli opuscoli, fino ai contenuti digitali. Al centro del progetto ci saranno il layout grafico, il cosiddetto “city brand” e un insieme di linee guida operative per la comunicazione istituzionale.

Un lavoro che non si limiterà all’aspetto estetico, ma che punta a definire uno stile unico e coerente per tutte le attività informative del Comune, migliorando la leggibilità dei messaggi e rafforzando il rapporto con il territorio.

Nel provvedimento si sottolinea come l’Ente non disponga al proprio interno di professionalità specifiche per affrontare un progetto di questo tipo, che richiede competenze avanzate nel campo del branding territoriale e della comunicazione visiva. Da qui la decisione di affidarsi a un incarico esterno. L’importo stimato per l’operazione è di 5.490 euro, con copertura già prevista nel bilancio 2026.