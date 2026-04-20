A Savona le reliquie di Carlo Acutis in San Raffaele al Porto

In occasione della 63esima Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni (26 aprile, del Buon Pastore) venerdì 24 aprile alle ore 21 nella Chiesa San Raffaele al Porto, in piazza Pippo Rebagliati, il Centro Diocesano Vocazioni della Diocesi di Savona-Noli, in collaborazione con i Servizi Pastorali dell'ambito Formazione e Annuncio, invita alla veglia "Aspirate alla santità. ovunque voi siate".

L'evento alla presenza del vescovo Calogero Marino sarà dedicato soprattutto ai giovani: il tema si ispira infatti alle parole pronunciate da papa Leone XIV il 3 agosto a Tor Vergata nell'omelia della messa per il Giubileo dei Giovani. Durante la veglia saranno esposte le reliquie di san Carlo Acutis, provenienti dall'Abbazia benedettina Santa Maria in Finalpia. Successivamente saranno esposte fino al 7 giugno, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella Cappella dell'Adorazione continua delle Figlie di Nostra Signora della Neve, in via Alessandro Manzoni 5.

"Carlo Acutis è un esempio di santità giovanile che ha desiderato amare e seguire Gesù attraverso il semplice quotidiano che viveva - dice suor Francesca Buffa, responsabile del Centro Diocesano Vocazioni - Venerdì sera ci porremo all'ascolto della Parola di Dio e di alcuni testimoni, davanti a Gesù Eucaristia, per pregare per le vocazioni e attingere parole di misericordia, amore e senso della vita che il Signore indica in un cammino di vita particolare per ciascuno ma connotato da un unico denominatore comune: essere amati da Dio e desiderare di amare."