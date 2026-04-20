Savona, pulizia del guano e illuminazione: scattano i lavori nel sottopasso ferroviario di via Tissoni

Pulizia dal guano dei piccioni e interventi sull'illuminazione.

Questa mattina sono scattati i lavori nel sottopassaggio ferroviario "Gottardo" in via Tissoni a Savona.

Nei giorni scorsi sono stati posizionati i divieti di sosta alle auto per consentire così agli operai di intervenire per risolvere due criticità che da tempo hanno visto i savonesi lamentarsi sia per una questione sanitaria che per la sicurezza.

I volatili infatti si posizionano all'interno sporcando il marciapiede e non consentendo ai passanti di attraversare la galleria in tranquillità. In merito all'illuminazione in più di un'occasione si sono registrati furti all'interno con persone che, approfittando delle zone buie, si nascondevano in mezzo alle auto per poi colpire.