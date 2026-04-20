Savona, alla Ubik la presentazione del romanzo "Alla riscossa stupidi" con Fabio Zuffanti

Mercoledì 22 aprile, alle ore 18 alla Libreria Ubik di Savona, incontro con il musicista e scrittore Fabio Zuffanti e presentazione del romanzo "Alla riscossa stupidi" (Mursia). Modera Athos Enrile.

Gli ultimi anni delle scuole medie per Fabbio sono stati terribili: un compagno lo ha scelto come bersaglio trasformando i giorni in un rituale di umiliazione. Lui non ha saputo reagire, ha imparato a rimpicciolirsi e a dubitare di sé, a provare vergogna per il fatto di non essere abbastanza forte. Intorno, Cornigliano, delegazione operaia di Genova alla fine degli anni Settanta: smog, terrorismo, scioperi, l’eroina, e poi la madre che scivola nella depressione, il padre chiuso nel proprio silenzio. Poi arriva la musica: la scoperta di Franco Battiato è una fenditura nella realtà, un varco per una dimensione oltre il grigio. Avrà Fabbio il coraggio di attraversarlo?