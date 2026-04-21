Calizzano, la Pro Loco cambia guida ma resta nel segno della continuità: Lorenzo Gazzano nuovo presidente

Si è svolta nei giorni scorsi la riunione per il rinnovo delle cariche della Pro Loco di Calizzano, un appuntamento significativo per la vita associativa del paese e occasione di confronto tra volontari, istituzioni e realtà del territorio.

Il nuovo assetto segna un passaggio nel segno della continuità: alla guida dell’associazione arriva Lorenzo Gazzano, che subentra a Deborah Marta, raccogliendo il testimone di un lavoro costruito negli anni all’insegna della partecipazione e della valorizzazione del territorio.

Il direttivo si conferma coeso e motivato, con la riconferma della maggior parte dei suoi componenti e l’ingresso di nuove figure, tra cui diversi giovani pronti a contribuire con idee ed entusiasmo.

All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle principali associazioni culturali, sportive e sociali del territorio, a testimonianza di una rete associativa viva e ben integrata nella comunità calizzanese.

Nel corso della riunione è stato inoltre delineato un primo programma delle iniziative previste per i prossimi mesi. In calendario figurano le tradizionali feste autunnali, la consueta festa di inizio estate ormai consolidata, un evento di raccolta fondi a sostegno dell’associazione “Amici di Daniela”, oltre ad appuntamenti sportivi e musicali e a nuove proposte ancora in fase di definizione.

“A tutta la Pro Loco, al nuovo presidente e al Direttivo l’augurio di buon lavoro, con la certezza che continueranno a essere, insieme alle altre associazioni, un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale e culturale di Calizzano”, commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

“Grazie all’impegno dei volontari e delle associazioni e al tessuto produttivo locale, il nostro piccolo grande paese continua a crescere, ritrovarsi e guardare al futuro”, conclude Olivieri.