Dego, lavori per la fibra ottica sulla Sp 43 dei Porri: senso unico alternato fino dall'8 giugno al 10 luglio

Sulla SP 43 “dei Porri”, nel territorio del Comune di Dego, scattano limitazioni temporanee alla circolazione per consentire i lavori di posa della nuova rete in banda ultralarga.

La Provincia di Savona ha disposto l’istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 0+415, per permettere l’esecuzione di scavi longitudinali e trasversali alla carreggiata finalizzati alla posa di infrastrutture interrate, tra cui pozzetti prefabbricati, cavidotti e tubazioni per la fibra ottica.

La circolazione sarà regolata tramite impianto semaforico e/o movieri, in base all’intensità del traffico, così da garantire la sicurezza nelle diverse fasi del cantiere.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dall’8 giugno al 10 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30.

È inoltre prevista la sospensione delle lavorazioni e il ripristino della normale viabilità nei fine settimana: il cantiere resterà chiuso dalle 19 del venerdì alle 8 del lunedì successivo.