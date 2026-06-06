Riconoscimento del Comune di Alassio alla fedeltà turistica cinquantennale della famiglia Rickenbacher

Una vita di vacanze ad Alassio. Nella giornata di ieri, venerdì 5, il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, ha accolto presso il Palazzo Comunale la famiglia Rickenbacher, proveniente da Brunnen, in Svizzera, per un traguardo davvero speciale: 50 anni di ininterrotta fedeltà alla città di Alassio.

Nel corso dell'incontro, il vicesindaco ha consegnato ai coniugi Norbert e Claire Rickenbacher una pergamena ufficiale del Comune di Alassio e un pregiato volume dedicato alla Città del Muretto, quale segno di riconoscenza per il profondo legame costruito con Alassio nel corso di mezzo secolo.

Presente insieme ai coniugi e al resto della famiglia anche il figlio Norbert junior, autore di una calorosa lettera indirizzata all'amministrazione comunale nella quale ha raccontato la speciale storia della sua famiglia e il rapporto costruito nel tempo con Alassio. "Ho visitato Alassio per la prima volta quando avevo soltanto due anni", ha scritto, spiegando come la città sia diventata nel corso del tempo una vera e propria seconda casa per tutta la famiglia. A corredo della sua lettera, ha inoltre inviato alcune fotografie particolarmente significative: uno scatto recente dei genitori sulla spiaggia dello stabilimento balneare Stella Marina, luogo che custodisce tanti ricordi di famiglia, e una fotografia risalente ai primi soggiorni ad Alassio, testimonianza del legame nato decenni fa e rimasto vivo nel tempo.

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