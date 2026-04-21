Passaporti, attivato negli uffici postali il servizio per la ricezione delle domande

A partire da oggi, martedì 21 aprile, sarà attivato, su tutto il territorio provinciale, un nuovo servizio volto a semplificare e agevolare l’accesso dei cittadini alle procedure per il rilascio del passaporto.
In particolare, sarà possibile presentare le istanze direttamente presso gli Uffici Territoriali di Poste Italiane, ampliando così i punti di accesso al servizio e contribuendo a ridurre i tempi di attesa.
Il progetto coinvolge i comuni inferiori ai 15.000 abitanti e pertanto per questa provincia rimangono esclusi soltanto i Comuni di Savona e Albenga.
Per l’intero ambito provinciale sono stati previsti 20 accessi giornalieri, numero che potrà essere rimodulato in base alle esigenze che emergeranno nella fase di avvio del servizio.
I cittadini potranno presentare la domanda direttamente agli sportelli postali abilitati, senza necessità di prenotazione, provvedendo contestualmente all’adempimento di tutte le formalità amministrative previste, compresa la raccolta delle impronte digitali.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate a migliorare l’efficienza dei servizi al cittadino, garantendo maggiore capillarità e facilità di accesso su tutto il territorio provinciale.