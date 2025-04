Alassio, fissati i funerali per Maria Vittoria “Chicca” Ienca

Non sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Maria Vittoria Ienca in Bonora, per tutti “Chicca”, la nota commerciante ed ex consigliera comunale di Alassio, scomparsa in seguito a un tragico incidente domestico.

L’allarme era scattato intorno alle 4.20 di ieri, 21 aprile. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.

“Chicca” Ienca, molto conosciuta e benvoluta nella città del Muretto, era una commerciante di terza generazione, titolare dello storico negozio Pietro Briozzo Arredamenti. Era sorella di Massimo Ienca, segretario generale della Sampdoria, e aveva ricoperto il ruolo di consigliera comunale con delega alla Cultura nella giunta Avogadro eletta nel 2011.

Lascia il marito Sandro, le figlie Camilla e Carolina, il fratello Massimo, i nipoti Pietro e Carlo.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio mercoledì 23 aprile alle 20.30. I funerali si terranno nella stessa chiesa giovedì 24 aprile alle 15. Dopo il rito funebre, “Chicca” proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra.

Per espresso desiderio della famiglia, si invita a non portare fiori, ma a compiere opere di bene.