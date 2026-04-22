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Sanità | 22 aprile 2026, 08:45

Alta Val Bormida, Asl e Comuni a confronto: in arrivo ambulatorio di riabilitazione ed ecografie potenziate

L’incontro è stato richiesto dalle amministrazioni di Bardineto, Calizzano, Massimino e Murialdo

Alta Val Bormida, Asl e Comuni a confronto: in arrivo ambulatorio di riabilitazione ed ecografie potenziate

Si è tenuto ieri, martedì 21 aprile, presso la sede savonese dell’Asl 2, un incontro promosso su richiesta dei Comuni di Bardineto, Calizzano, Massimino e Murialdo, nell’ambito del percorso di confronto avviato per l’area dell’Alta Val Bormida.

Al tavolo erano presenti il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri, il vicesindaco di Murialdo Adriana Carretto e l’assessore alla Salute e ai Servizi Sociali di Calizzano Annalisa Biano, intervenuta anche in rappresentanza e su delega delle amministrazioni di Bardineto e Massimino. Per l’Asl 2 hanno partecipato il direttore del Distretto sanitario delle Bormide Luca Corti e la coordinatrice di area Monica Cirone.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e ascolto tra istituzioni locali e azienda sanitaria, con l’obiettivo di proseguire il lavoro condiviso sul rafforzamento del coordinamento territoriale in materia di servizi sanitari.

Nel corso dell’incontro è stato anche aggiornato il quadro degli interventi previsti per i prossimi mesi. A partire da maggio è infatti programmato un potenziamento dell’offerta sanitaria, individuato sulla base delle esigenze espresse dai territori. Tra le novità principali figurano l’attivazione di un ambulatorio di riabilitazione e l’implementazione dei servizi di ecografia, con l’intento di garantire maggiore continuità e accessibilità alle prestazioni anche nelle realtà comunali più periferiche.

Graziano De Valle

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