Peste Suina, tre nuovi casi di positività sui cinghiali a Cairo e Dego

Due nuovi casi di peste suina nel savonese.

L'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha riscontrato due positività a Cairo Montenotte (sette in totale) e una a Dego (sette in totale). Il totale in regione sale quindi a 1.275.

In Piemonte invece è stata osservata una nuova positività, in provincia di Asti a Bubbio (secondo caso). Il totale in regione cresce a 804 casi.

In Piemonte a Montechiaro d’Acqui in provincia di Alessandria è stato segnalato e confermato un caso in un allevamento suinicolo. Il Comune alessandrino si trova a pochi km dai comuni di Mioglia e Sassello.