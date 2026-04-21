Dall’infanzia alla terza età, il 23 aprile col Consultorio di Albenga una giornata dedicata al benessere femminile

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, ad Albenga il Consultorio Familiare promuove un’iniziativa dedicata al benessere femminile lungo tutte le fasi della vita: dall’infanzia alla pubertà, dall’età fertile alla gravidanza, fino alla menopausa e alla terza età.

Un percorso che riconosce la salute della donna come elemento centrale per l’equilibrio e il benessere dell’intera comunità. Le donne, infatti, ricoprono spesso un ruolo fondamentale di cura all’interno della famiglia, occupandosi di figli, partner e genitori. Sostenere la loro salute significa quindi investire nel benessere collettivo, attraverso servizi adeguati, percorsi di prevenzione e spazi di ascolto accessibili.

Giovedì 23 aprile, in Piazza del Popolo ad Albenga, sarà presente il gazebo del Consultorio Familiare dove, grazie alla presenza degli operatori consultoriale ATS Liguria Asl 2, cittadini e cittadine potranno incontrare gli operatori e ricevere informazioni, orientamento e supporto.

Un’occasione per avvicinare la popolazione ai servizi dedicati alla salute femminile e promuovere una cultura della prevenzione. Si potranno ricevere un orientamento su prevenzione, stili di vita e servizi disponibili, uno spazio di ascolto e supporto grazie al confronto diretto con i professionisti e un focus sulle attività preventive di screening e percorsi consultoriali.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento “per un’iniziativa che valorizza la salute della donna come bene sociale e ne riconosce il ruolo fondamentale nella vita familiare e comunitaria”.