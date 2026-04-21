Una bolla gigante nel polmone spostava il cuore: al Santa Corona intervento mini-invasivo salva il paziente

Un complesso intervento di chirurgia toracica mini-invasiva ha consentito all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, afferente all’Area Sociosanitaria Locale 2 - ATS Liguria, di trattare con successo un raro caso di bolla enfisematosa gigante (una grande “sacca d’aria” nel polmone) che aveva progressivamente compromesso la capacità respiratoria del paziente.

La formazione, di dimensioni molto rilevanti, occupava gran parte di un lato del torace, comprimendo il polmone sano e spingendo il cuore verso il lato opposto. Questa situazione aveva ridotto in modo significativo la capacità respiratoria: prima dell’intervento il paziente soffriva infatti di forte affanno anche per piccoli sforzi.

L’intervento è stato eseguito dal prof. Davide Tosi, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Toracica presso l’Ospedale Santa Corona, utilizzando la tecnica VATS (chirurgia toracica mini-invasiva video-assistita) insieme alla equipe chirurgica della struttura. La procedura è stata realizzata attraverso una piccola incisione di circa 3–4 centimetri, evitando le incisioni più estese necessarie nella chirurgia tradizionale.

Il decorso post-operatorio è stato molto positivo e dopo pochi giorni il paziente è stato dimesso, con un netto miglioramento della respirazione rispetto alla situazione precedente all’intervento.

L'attività di chirurgia toracica in Area Sociosanitaria Locale 2 è ripresa da novembre 2025, eseguendo interventi oncologici con tecnica mini-invasiva, sia toracoscopica (VATS), sia robotica (RATS), quest'ultima presso l'Ospedale San Paolo di Savona.

L’intervento conferma le potenzialità della chirurgia mini-invasiva, che consente di affrontare anche situazioni complesse riducendo l’impatto dell’operazione e favorendo un recupero più rapido.

Il caso evidenzia inoltre il valore della collaborazione tra sistema sanitario e università, elemento centrale nello sviluppo di percorsi clinici avanzati e nella diffusione di tecniche innovative.

In Liguria, infatti, la crescita di attività specialistiche negli ospedali del territorio si inserisce in una rete che integra assistenza, formazione universitaria e ricerca clinica, con l’obiettivo di garantire alla cittadinanza cure sempre più qualificate.