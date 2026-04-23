Varazze, inaugurata l'esposizione Archeologica Permanente di Alpicella: è stata intitolata a Mario Fenoglio (FOTO)

È stata inaugurata ad Alpicella, frazione di Varazze, la rinnovata Esposizione Archeologica permanente, ora intitolata allo storico locale Mario Fenoglio, figura di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione della storia del territorio.

"L’Esposizione rappresenta da sempre un presidio fondamentale per la tutela e la diffusione delle radici più antiche dell’entroterra varazzino. Situata in un contesto di grande valore paesaggistico, essa racconta la presenza umana fin dalla preistoria attraverso reperti litici, ceramici, manufatti dell’età dei metalli e importanti testimonianze della Civiltà dei Vasi a Bocca Quadrata" spiegano dal Comune varazzino.

Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio che attraversa millenni di storia, offrendo uno spaccato unico della vita delle comunità neolitiche e protostoriche dell’area del Beigua.

Il nuovo allestimento è stato progettato con l’obiettivo di rendere i contenuti ancora più accessibili e coinvolgenti, rivolgendosi a cittadini, scuole e visitatori.

"Si tratta di un intervento che rafforza il legame tra memoria, paesaggio e identità, promuovendo una fruizione più consapevole e partecipata del patrimonio archeologico locale" comtinuano dall'amministrazione.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Sindaco Luigi Pierfederici e l’Assessore alla Cultura Maria Angela Calcagno, insieme ai rappresentanti dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, cui è stata affidata la gestione della mostra. Presenti anche gli Amici del Museo di Alpicella, che in questi anni hanno mantenuto viva l’attenzione e l’impegno verso questa realtà e che continueranno a collaborare attivamente per arricchire l’offerta culturale.

All’inaugurazione era inoltre presente Maria Cristina Caprioglio, Direttrice del Parco del Beigua, a conferma del forte legame tra il museo e il contesto territoriale in cui è inserito. La collaborazione con il Parco è infatti fondamentale, considerando che l’Esposizione si trova all’interno del Beigua UNESCO Global Geopark, un’area di straordinaria rilevanza naturalistica e culturale.

Particolarmente significativa è stata la presenza di Giuseppina Fenoglio, figlia di Mario Fenoglio, che ha espresso grande emozione e soddisfazione nel vedere l’intitolazione dell’Esposizione al padre, a testimonianza del valore umano e culturale del suo impegno.

A rendere ancora più significativo questo momento è stata la presenza di una classe della scuola primaria di Varazze, simbolo concreto dell’apertura dell’Esposizione al mondo della scuola. Un segnale importante che sottolinea come il museo voglia essere non solo luogo di conservazione, ma anche spazio vivo di apprendimento e scoperta, capace di coinvolgere le nuove generazioni e contribuire ad arricchirne la conoscenza, diffondendo la cultura in modo accessibile e partecipato.

"La riapertura dell’Esposizione Archeologica di Alpicella segna un momento significativo per l’intera comunità e per il territorio del Beigua, riaffermando il ruolo della cultura come strumento di conoscenza, partecipazione e valorizzazione. Un segnale concreto di attenzione verso il patrimonio locale, che restituisce ai cittadini e ai visitatori uno spazio rinnovato, capace di raccontare il passato e, al tempo stesso, di guardare con fiducia al futuro." concludono.

L’Esposizione sarà aperta al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.