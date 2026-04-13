Regione Liguria a Vinitaly: Alessandro Piana accoglie il ministro Lollobrigida con lo Sciacchetrà delle Cinque Terre DOC affinato nel Mar Ligure

Visita del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida allo stand della Regione Liguria a Vinitaly in occasione della presentazione dello Sciacchetrà delle Cinque Terre DOC affinato nei fondali del Mar Ligure, etichetta di particolare pregio che sarà premiata domani come “miglior Sciacchetrà del 2025”.



Il vino è protagonista di un progetto sperimentale e identitario che coniuga tradizione e innovazione, valorizzando una delle eccellenze più rappresentative del territorio ligure attraverso l’affinamento subacqueo. L’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana ha donato al ministro una bottiglia del passito.



"Lo Sciacchetrà è l’espressione eccellente di un eroismo collettivo, quello dei nostri viticoltori da sempre tessitori di paesaggio – dice Lorenzo Viviani, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Riconoscimenti come questi premiano il lavoro, la creatività e la tenacia di un piccolo ma prezioso territorio che dà vita ad un prodotto unico ma di inestimabile valore”.



Un progetto sperimentale e identitario che ha suscitato grande interesse nel panorama enologico nazionale e che si distingue per l’affinamento subacqueo, simbolo di innovazione e valorizzazione delle eccellenze liguri, a testimonianza della capacità del territorio di coniugare tradizione, ricerca e innovazione.