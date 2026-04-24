Vela, inclusione e creatività gastronomica. Ad Alassio il 25 aprile c’è “Yacht&Flowers”

Un contest inclusivo che unisce vela, cucina creativa e valorizzazione delle erbe e dei fiori eduli del territorio. Tutto questo si incontrerò, nella giornata di sabato 25 aprile, durante la terza edizione di “Yacht&Flowers”, iniziativa che si inserisce nel ricco programma di FLAUER Alassio 2026, l’evento sulla cucina coi fiori in programma dal 24 al 26 aprile.

Al porto intitolato a Luca Ferrari l’iniziativa, curata da Federica Betti per Marina di Alassio in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare”, trasformerà la veleggiata in una sfida culinaria in mare tra equipaggi inclusivi formati dai ragazzi della Fondazione ISAH di Imperia, del social bar NonUnoMeno di Alassio e del GRU.P.I.F.H. di Trezzano sul Naviglio che a bordo delle imbarcazioni “Estrella del Mar”, “Exprit”, e “Francy” prepareranno ciascuno un piatto a tema libero utilizzando ingredienti locali, affiancati da cuochi professionisti e amatoriali. New entry dell’edizione 2026 è “Lilli II”, con il team velico femminile Le Falchette di AIRC guidate dalla navigatrice Lucia Pozzo, ambasciatrici sportive della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. A giudicare i piatti al termine del contest sarà una giuria specializzata, composta da rinomati chef ed esperti del settore.

Ospite d'onore dell'evento sarà Artica II, barca leggendaria della Marina Militare e mito della vela italiana, che conserva intatto lo spirito competitivo che l’ha resa unica come barca da regata e che apre ad Alassio la stagione dei festeggiamenti per i suoi 70 anni, celebrando una storia straordinaria che unisce sport, tradizione e cultura del mare: la sua presenza al contest Yacht&Flowers rappresenta un invito a vivere il mare con rispetto, consapevolezza e senso di comunità. Artica II appartiene alla flotta Marivela, l’Ufficio Vela dello Stato Maggiore della Marina Militare, istituito nel 1935. Proprio alla luce della profonda condivisione di valori quali inclusione, rispetto del mare, impegno sociale e sostenibilità, oltre che per l'importante ruolo che Marivela ha dal 1935 nella diffusione della cultura velica e della tradizione marinaresca, formando generazioni di velisti, la Città di Alassio conferirà a Marivela una Piastrella ad essa dedicata che verrà collocata sul Muretto simbolo della città, a testimonianza di un legame che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione. A firmare la piastrella sarà il Contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone, Direttore dell'Ufficio Vela dello Stato Maggiore, sabato 25 aprile alle ore 18.30 davanti al celebre monumento, alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati e della presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, Angela Berrino.

“Siamo veramente orgogliosi di dare un caloroso benvenuto ad Alassio ad Artica II e al Contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone – dichiara il sindaco Marco Melgrati – la cui presenza impreziosisce questa manifestazione nel segno dei valori più importanti, che sono propri di Marivela e che ci accomunano profondamente in una visione condivisa del mare come spazio di crescita, formazione e comunità. Un caloroso benvenuto naturalmente anche a tutte le altre imbarcazioni e agli equipaggi che animeranno questo contest, all’insegna di questi stessi principi, che rendono Yacht&Flowers un’esperienza davvero unica”.

Entrando nel vivo del contest “Yacht&Flowers”, gli ingredienti protagonisti della sfida gastronomica in mare saranno le erbe selvatiche del Comune di Cosio d’Arroscia, nel Parco delle Alpi Liguri, e i fiori eduli di Albenga forniti da Tastee.it: non semplici decorazioni, ma elementi gastronomici da interpretare con tecnica e sensibilità. La cucina di bordo diventa così un laboratorio galleggiante, dove natura, territorio e inclusione si intrecciano in un racconto collettivo. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze locali attraverso un gesto semplice e potente: cucinare insieme, condividendo competenze, storie e punti di vista.

In questo contesto, saranno proprio gli equipaggi protagonisti a dare forma concreta a questi valori, portando in mare esperienze, progetti e percorsi di inclusione che trovano nella cucina e nella navigazione un linguaggio comune.

Torna in mare per difendere il titolo conquistato nell’edizione precedente la Fondazione ISAH di Imperia, che parteciperà a bordo di “Estrella del Mar” dell’Associazione Handarpermare Onlus, che da anni organizza navigazioni con finalità ricreative, riabilitative e socializzanti per persone con fragilità fisiche, psichiche e sociali. ISAH, attiva dal 1853, è un punto di riferimento nella cura e nell’inclusione di bambini, adolescenti e giovani adulti con disabilità, e porterà in gara un equipaggio guidato dallo chef Salvatore Somma del "Ristorante Cacciatori" di Imperia, unendo tecnica, sensibilità e spirito di squadra.

Saranno presenti anche i vincitori del premio speciale 2025, i giovani del progetto "NonUnoMeno", nato dodici anni fa grazie all’intuizione dello psicologo Luca Ansaldo e oggi realtà consolidata nel Ponente ligure. Il progetto, riconosciuto a livello nazionale come modello virtuoso di inclusione, è sviluppato dal Comune di Alassio, la cooperativa Jobel, l’ANFFAS di Albenga e l’Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi, promuovendo inclusione e autonomia attraverso esperienze concrete di ristorazione. A rappresentarlo in mare sarà l’equipaggio inclusivo di “Exprit” di Andrea Magni, capitanato dalla chef Paola Panzetti, con i ragazzi del social bar "NonUnoMeno" attivo al quarto piano della Biblioteca Civica di Alassio, dove persone fragili e disabili, affiancate a educatori specializzati, si occupano con professionalità ed entusiasmo di tutte le fasi della ristorazione, dalla cucina alla tavola.

A bordo di “Francy” saliranno invece i ragazzi con disabilità cognitive del GRU.P.I.F.H., associazione attiva dal 1989 a Trezzano sul Naviglio e impegnata nel sostegno alle persone con disabilità psico-fisica e alle loro famiglie. Tra le loro attività più significative spicca il laboratorio di ristorazione "Explorabile", un percorso educativo che valorizza manualità, lavoro di squadra e competenze culinarie, dal quale è nato il "Grupifh Bar", un bar sociale in cui il concetto di inclusione attiva diventa pratica quotidiana. L’equipaggio sarà guidato dal conduttore e responsabile del "Grupifh Bar", lo chef Stefano Marcella del Ristorante Pizzeria "Il Sogno" di Trezzano sul Naviglio, che accompagnerà i ragazzi in un’esperienza di cucina e navigazione ricca di significato.

Nuova partecipante all’edizione 2026 è “Lilli II”, con il team velico femminile Le Falchette di AIRC, ambasciatrici sportive della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Guidate dalla navigatrice Lucia Pozzo, figura di riferimento nel mondo delle barche d’epoca, le Falchette sostengono la raccolta fondi destinata a finanziare una borsa di studio annuale da 25.000 euro per un giovane ricercatore impegnato nella ricerca oncologica. A bordo cucinerà lo chef Paolo Parisi dell’Agriturismo Le Macchie, noto per aver rilanciato la Cinta Senese salvandola dall’estinzione e per le sue celebri uova, divenute simbolo dell’alta cucina e adottate da numerosi chef stellati.

“E' per tutti noi una grande gioia – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni – vedere i ragazzi del progetto NonUnoMeno, insieme a tutti gli equipaggi coinvolti che accogliamo con entusiasmo nella nostra città, tornare protagonisti anche in questa edizione. Per loro, esperienze come Yacht&Flowers rappresentano molto più di una semplice partecipazione: sono opportunità concrete di crescita, autonomia e condivisione, capaci di lasciare un segno profondo nel loro percorso di vita e nella comunità”.

Al termine del contest, alle ore 13, le creazioni saranno valutate in banchina da una giuria d’eccezione. A presiederla saranno i vincitori della prima edizione: Riccardo Farnese del ristorante Da U Titti di Lingueglietta (primo classificato) e Giuliano Tommasini del ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia (premio speciale). Accanto a loro, una commissione composta da Enrico Derflingher, a lungo chef della Casa Reale inglese e celebre per il risotto amato dalla regina Elisabetta; Giorgio Servetto, stella rossa e stella verde, unico in Liguria; Emanuele Rondina, biologo nutrizionista dei VIP ed esperto in nutrizione oncologica; e Barbara Borsotto della Maison Daphné.

La giornata di Yacht&Flowers seguirà un ritmo scandito tra mare e cucina, accompagnando il pubblico lungo tutte le fasi della sfida: si partirà alle ore 9.30 con il briefing in banchina presso la diga foranea, seguito alle ore 10 dalla veleggiata davanti alla città, durante la quale gli equipaggi daranno vita alle proprie creazioni culinarie. Alle ore 12 i piatti saranno consegnati alla giuria secondo l’ordine prestabilito, per arrivare infine alla premiazione in programma alle ore 13.