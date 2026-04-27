Pietra Ligure, Luca Josi e Allegra Scattaglia presentano il libro "Venetians. Il segreto dell’Arsenale"

Martedì 28 aprile, Pietra Ligure ospiterà la presentazione del romanzo storico "Venetians. Il segreto dell’Arsenale" (Sonzogno), scritto a quattro mani da Luca Josi e Allegra Scattaglia. L’evento, che avrà la forma di una intervista a cura dell’avvocato Caterina Malavenda e vedrà la moderazione di Stefano Sancio, si terrà alle ore 21:00, presso la Sala Ricevimenti “Al Castello” (piazza Castello, Pietra Ligure).

"È per me un onore, oltre che un piacere personale, accogliere nuovamente Luca Josi e Allegra Scattaglia a Pietra Ligure. Luca non è solo un autore, un comunicatore, un professionista e, certamente, un “personaggio” di alto livello, ma è anche un “pietrese” e la sua famiglia è da sempre una parte importante del tessuto storico e culturale della nostra città. Presentare qui il suo romanzo, dopo la “prima” a Palazzo Ducale a Venezia, significa non solo consolidare il legame di Luca con Pietra Ligure — già celebrato nel 2024 con il premio 'Pietrese dell’Anno' — ma anche festeggiare un’eccellenza che, partendo dalle nostre radici, sa farsi strada nel mondo", commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"'Venetians. Il segreto dell’Arsenale' è una saga avvincente che si apre nel 1540 e ha per protagonista Marcantonio Bragadin, politico e militare della Repubblica di Venezia che passerà alla storia come il “martire di Famagosta” scuoiato vivo dai turchi, antenato per parte materna di Luca che, come racconta lui stesso, ha imparato ad amare sin da bambino attraverso i racconti della nonna".

"Ad accompagnarci in questo vero e proprio viaggio nella Venezia del Cinquecento all’apice del suo splendore, tra trame, intrighi di potere e segreti, sarà l’avvocato Caterina Malavenda, un’intervistatrice d’eccezione, giurista di fama nazionale ed esperta di diritto dell'informazione che ringrazio, insieme a Stefano Sancio, per la sua presenza. Invito davvero tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata che non sarà soltanto un interessante appuntamento culturale ma anche una bella occasione per dialogare con Luca e, insieme a lui e ad Allegra, conoscere più da vicino un ramo della sua famiglia e immergerci nelle splendide atmosfere della Serenissima", conclude De Vincenzi.