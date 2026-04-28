Investimento di via Buozzi a Savona, sempre gravi le condizioni dell'uomo investito: è in coma farmacologico

È sempre ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Corrado Lunardelli investito la scorsa domenica intorno alle 23.00 in via Buozzi a Savona.

L'uomo, 77 anni, ex dipendente della Telecom, è stato colpito da un'auto e al momento non è chiaro se stesse attraversando la strada o se è stato urtato mentre camminava sul marciapiede.

Sul posto erano intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina.

Il ferito era stato così trasportato in gravi condizioni al nosocomio pietrese. E' in coma farmacologico e la prognosi resta riservata.

La polizia stradale si è occupata di rilevare il sinistro e regolare il traffico. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.