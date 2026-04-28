Processione di Sanda, dopo due anni torna a "sfilare" la cassa di San Giorgio

E' tornata dopo due anni di assenza la cassa processionale di San Giorgio durante la processione per le vie di Sanda.

Nella frazione di Celle la parrocchia di San Giorgio Martire da sempre tiene alte e vive le tradizioni e nel pomeriggio del 25 aprile si è tenuta la manifestazione che ha visto partecipare fedeli e volontari.

La messa è stata officiata da padre Renzo Zambotti della comunità dei frati dehoniani del Santuario della Pace di Albisola Superiore, insieme al parroco di Celle Ligure e Sanda don Silvester Soosai.

La statua è stata portata a spalle da numerosi volontari, alcuni dei quali venuti anche da paesi o regioni limitrofi.

Le confraternita di San Michele Arcangelo di Celle Ligure ha messo a disposizione i propri “cristezzanti” per portare in processione il pregevole e antico Cristo.

"Un pomeriggio di festa, durante il quale la comunità si è riunita per festeggiare: é sempre molto bello portare avanti e rispettare le tradizioni - ha detto l'assessore Chiara Zunino - Per me è stato un onore poter rappresentare l amministrazione comunale proprio nella frazione nella quale sono cresciuta, dove vivo tuttora, nella Chiesa dove mi sono sposata e dove ho battezzato i miei bambini. Grazie Sanda: è stato bellissimo festeggiare".