A Salea il Primo Maggio in festa: sagra gastronomica e giochi campestri per il restauro della chiesa

In occasione del Primo Maggio 2026, la Città di Albenga si prepara a vivere una giornata ricca di appuntamenti dedicati al lavoro, alla partecipazione e alla vita comunitaria, con un programma che unisce istituzioni, associazioni, sindacati, realtà giovanili e parrocchie del territorio.



Manifestazione istituzionale – Festa dei Lavoratori

Alle ore 10.00 in Piazza del Popolo, si terrà la celebrazione ufficiale del Primo Maggio, promossa da CGIL, CISL e UIL, dedicata al tema nazionale “Lavoro dignitoso – Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Interverrà Simone Turcotto, Segretario Confederale CGIL Savona, seguito dal corteo per le vie cittadine.



Musica sul Lungomare

Dalle 14.30, in Piazza Fabrizio De André, il pomeriggio si accende con “Albenga in Festa del Lavoro”, evento promosso da Città di Albenga, YEPP Albenga, Le Serre Village, Missing Ink, ARCI Savona e Coop Liguria.

Sul palco si alterneranno artisti e band del territorio: Bonalien, Fiby, Gabriele Caridi, Pegasus, Tregotti, Twentyfifty, Veronica Viglino e Waonderers.

Un appuntamento pensato per valorizzare i giovani talenti e vivere il Primo Maggio come momento di comunità, partecipazione e festa aperta a tutte e tutti.



1° Maggio a Salea

La Parrocchia di San Giacomo Maggiore, con il patrocinio del Comune di Albenga, propone la tradizionale Festa Parrocchiale del 1° Maggio a Salea.

Dalle ore 12.00 nell’area della storica Sagra del Pigato sarà attiva la sagra gastronomica con piatti tipici.

Il ricavato sarà destinato ai lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale.

Per tutta la giornata sono previsti giochi campestri per grandi e piccini.



"Il Primo Maggio 2026 ad Albenga si presenta come un mosaico di iniziative che intrecciano diritti, cultura, musica, solidarietà e tradizioni, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione per vivere insieme il valore del lavoro e della partecipazione" dicono dal Comune.