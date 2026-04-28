Alassio, al via il corso per soccorritori volontari: iscrizioni gratuite dal 4 maggio

Un’occasione per imparare a salvare vite e mettersi al servizio della comunità. La Croce Bianca di Alassio apre le iscrizioni al nuovo corso per soccorritori volontari, in partenza lunedì 4 maggio alle 20.30 nella sede di via Croce Bianca 5.

Il percorso, gratuito e aperto a tutti dai 16 anni in su, si svolgerà nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì. Al centro della formazione il modulo dedicato al trasporto sanitario e ai servizi in ambulanza, in linea con la normativa regionale ligure (maggio 2025).

Durante le lezioni, i partecipanti acquisiranno competenze pratiche per affrontare situazioni di emergenza, fino a ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore e la certificazione BLSD al termine del corso.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per dedicare parte del proprio tempo a un’attività utile per sé e per gli altri, entrando a far parte della rete di volontari del territorio.

La prima serata di iscrizione è fissata per il 4 maggio direttamente in sede. “Il tuo tempo può salvare una vita”, è il messaggio lanciato dall’associazione, che invita tutti gli interessati a partecipare e a dare una mano.