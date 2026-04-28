Al via il 1° maggio la seconda edizione di "Alassio e gli Inglesi – Since 1875":

Dopo la presentazione delle scorse settimane a Villa della Pergola, sta per debuttare la seconda edizione di “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”, la rassegna che per tutto il mese di maggio celebra l'anima britannica della città con un ricco calendario di appuntamenti tra cultura, sport e intrattenimento.

La manifestazione – promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio con le risorse dell'imposta di soggiorno destinata dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria - prende ufficialmente il via venerdì 1° maggio con le prima delle passeggiate storico-naturalistiche tematiche in programma, condotte dal Prof. Bruno Schivo. Il primo tour in calendario, dal titolo “Gli Inglesi ad Alassio” si terrà alle ore 17 con ritrovo davanti al Palazzo Comunale, alla scoperta della Richard West Memorial Gallery, della English Library, dell'ex Chiesa Anglicana e dell'Hanbury Tennis Club, nella cui suggestiva cornice per tutto il mese di maggio sarà disponibile lo speciale “English Tea Time”. Gli appuntamenti condotti dal Prof. Bruno Schivo proseguiranno martedì 5 maggio con “A passeggio tra le ville Inglesi” e nelle settimane successive fino a fine mese.

Momento clou della prima settimana di "Alassio e gli Inglesi" sarà sabato 2 maggio con la manifestazione “Alassio Pet Lover” in Piazza Partigiani: dopo il successo della scorsa edizione, torna così la giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe, con stand, dimostrazioni, percorsi educativi, passeggiate di gruppo, sfilate e momenti di intrattenimento. L’evento ospiterà anche il 2° Raduno Regionale delle Razze Inglesi, con la partecipazione di beagle, border collie, bulldog, golden retriever, setter e altre razze. Nel dettaglio, il programma – a partire dalle ore 11 – prevede percorsi con circuiti motori guidati da addestratori, dimostrazioni cinofile con cani all’opera e sessioni di training in diversi contesti, oltre alla divertente sfilata “Walk of Fame” aperta a cani di razza, di origine inglese e meticci. Non mancheranno altri momenti entusiasmanti, come la “Water Experience – battesimo del mare”, pensata per favorire la confidenza dei cani con l’acqua, e le attività di dog walking con passeggiate di gruppo nel centro cittadino accompagnate da educatori. A completare la giornata, gadget e premi per celebrare la partecipazione e il ricordo della festa, in un evento pensato per coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi, con protagonisti d’eccezione i cani di razza inglese, in particolare i golden retriever, e un grande benvenuto a tutti gli amici a quattro zampe. Per prenotare le attività gratuite della giornata è possibile chiamare il numero 0182 1801292 oppure scrivere un'e-mail a info@wetype.studio. info@wetype.studio.

Per ammirare appieno il volto british di Alassio non può mancare naturalmente una visita agli spettacolari Giardini di Villa della Pergola, già premiati come “Parco più bello d’Italia” e recentemente nominati “Partner Garden” dalla Royal Horticultural Society, la più prestigiosa istituzione di orticoltura del mondo, il cui patron è Sua Maestà Re Carlo III. Con le loro celebri collezioni botaniche, i Giardini offrono un'esperienza unica tra natura, bellezza e memoria grazie alle migliaia di specie differenti di piante e fiori che li abitano e alle rinomate collezioni tra cui quella dei glicini, la più importante in Italia, ammirabile tra marzo e aprile, e quella degli agapanti, la più ampia e celebre d’Europa, che tra giugno e luglio crea una scenografia unica. I Giardini sono fruibili attraverso visite guidate prenotabili sul sito www.giardinidivilladellapergola.com.

A partire dal weekend inaugurale di “Alassio e gli Inglesi-Since 1875” sarà inoltre possibile visitare presso l’ex Chiesa Anglicana la mostra del fotografo britannico Stuart Lawson, autore della celebre serie Dancer’s Soul, il quale cattura con grande intensità movimento, emozione e presenza umana, ritraendo ballerini, artisti, musicisti e artigiani di tutto il mondo. All’inizio del 2026 ha presentato a Londra la mostra personale di grande successo Metamorphoses, curata da Nicolas Havette.

Le iniziative del progetto “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” sono illustrate nella sezione dedicata del portale turistico della città: https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi