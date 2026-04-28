M5S, Stefano Giordano nominato coordinatore regionale

“Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per avermi dato fiducia nella guida del Movimento 5 Stelle in Liguria. Porterò avanti questo ruolo di coordinatore regionale con il massimo impegno e senso di responsabilità”, dichiara il neoeletto Stefano Giordano dopo la designazione della nuova squadra di coordinatori regionali e provinciali del M5S, approvata dal Consiglio nazionale.

“La Liguria – continua - occupa uno spazio importante nel Nord Italia e il Movimento si è sempre contraddistinto per risultati al di sopra della media. Partirò a breve con un tour dei territori, per costruire una rete capace di sviluppare idee e proposte in tutte le sedi istituzionali. Ripartiremo dalla costituzione dei gruppi territoriali nelle quattro province, iniziando da Genova. Utilizzeremo Nova 2 come esempio di piattaforma rivoluzionaria, capace di favorire condivisione e confronto tra la nostra comunità e la società civile. Il percorso indicato dal presidente per il programma delle prossime elezioni nazionali sarà un modello vincente da declinare anche sul territorio”.

“Ringrazio il coordinatore uscente Roberto Traversi: nonostante le vicissitudini dell’ultima ora, il nostro lavoro è stato contraddistinto da un rapporto di reciproca fiducia. Gli auguro il meglio per il suo proseguimento”.

“Abbiamo un grande compito davanti e sarò lieto di portarlo avanti come referente politico della Liguria, confrontandomi con i soggetti dell’area progressista senza mai rinunciare alla nostra indipendenza, che resta nel nostro Dna. Il nostro obiettivo sarà mettere a nudo le malefatte politiche del centrodestra ligure che pone le sue basi su vicende giudiziarie che hanno macchiato la politica in modo permanente, con nessun rinnego, nessuna costituzione parte civile e nessun allontanamento da quella politica della corruzione. Riporteremo legalità, giustizia e diritti in tutto il territorio ligure”, conclude.