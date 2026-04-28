Scritta offensiva a Savona e insulto sui social: il Comune fa rimuovere la frase in via Quiliano

Era stata scritta nel settembre del 2025 una frase diffamatoria sotto il viadotto di via Quiliano a Savona e dopo qualche mese un commento social si accostava, soprattutto nella parola utilizzata, a quell'attacco.

Vittima il gestore del noto gruppo Facebook "Savona E'" Marco Siri che a distanza di 7 mesi ha deciso di "denunciare" l'accaduto sui social anche per lanciare un segnale contro "i leoni da tastiera". Immediati non sono mancati i messaggi di solidarietà nei suoi confronti e nella mattinata di ieri il Comune ha fatto rimuovere la scritta.

"In merito al post con le frasi diffamatorie nei miei confronti, scritte a caratteri cubitali sul pilastro di un viadotto di via Quiliano, desidero pubblicamente ringraziare il Sindaco Marco Russo per aver immediatamente provveduto a far cancellare non appena appresa la cosa. Preciso che quella brutta scritta era presente già da qualche tempo ma non ho mai ritenuto renderlo noto, anche e soprattuto per evitare una inutile escalation di commenti che avrebbero solo potuto fomentare - ha spiegato Siri - La mia decisione di pubblicare è scaturita a seguito di un ulteriore commento diffamatorio verso la mia persona in occasione di un post 'pubblico' di una nota testata online sulle celebrazioni del 25 aprile nel quale mi rammaricavo, senza proferire offese, per una lunga serie di commenti di basso livello, testuali mie parole: 'quanto livore e quanta ignoranza'; a seguito di questo, venivo apostrofato da persona che si palesava 'pubblicamente' con nome e cognome: 'Marco Benny Siri non piangere fascistello' salvo poi eliminare il proprio commento a seguito del mio post di denuncia (esistono comunque gli screen a suffragio). Ecco l’esposizione dei fatti, e con ciò, ancora ringraziando il Sindaco per la solerzia e il messaggio di solidarietà, chiudo l’argomento. P.S. Un sentito ringraziamento anche per la vicinanza a tutti quelli che mi hanno dimostrato solidarietà, sia pubblicamente che in privato".

La stessa frase era stata scritta anche in un bagno del centro commerciale "La Citta sul mare" di Corso Vittorio Veneto.