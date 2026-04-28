Sassello, è caos in giunta: si dimettono il vicesindaco Vernero e l'assessore Caviglia

Da qualche giorno erano circolate le voci di pesanti malumori all'interno della maggioranza che si sono concretizzati infatti nelle ultime ore.

A Sassello hanno infatti presentato le loro dimissioni il vicesindaco Sabrina Vernero e l'assessore Italo Caviglia oltre al consigliere Adelmo Dabove.

A pesare, secondo quanto emergerebbe, a meno di un anno dalle elezioni, le frizioni con il sindaco Gian Marco Scasso.

Nella lettera di dimissioni i due membri della giunta e il consigliere hanno spiegato che “la propria permanenza in seno al consiglio comunale a sostegno di una linea politica non rappresenta la visione condivisa in partenza”.

Specificando di aver “svolto il proprio mandato perseguendo il bene comune ed attuando il programma presentato ai cittadini elettori”, continuando dicendo che “nel recente periodo si è evidenziato il venir meno del rapporto di fiducia, sia personale che politico, nei confronti del sindaco, signor Gian Marco Scasso”.

"È una scelta consapevole meditata e comunque dolorosa nei confronti del Comune e di quello che si poteva ancora fare - ha detto contattata dalla nostra redazione la vicesindaco Vernero - Abbiamo provato a vedere se si potevano superare le difficoltà ma così non è stato non solo per il Sindaco ma anche per qualche componente del gruppo".

Nel frattempo per giovedì 30 aprile è stato convocato il consiglio comunale e all'ultimo punto dell'ordine del giorno erano previste delle comunicazioni del Sindaco. Dopo questi sostanziali sviluppi, che fanno portare alla mente alle dimissioni nel luglio del 2024 dell'ex sindaco Marco Dabove con il successivo commissariamento del comune degli amaretti, la tenuta dell'amministrazione Scasso pare possa essere a rischio.

Oltre a Vernero, Caviglia e Dabove, nel giugno del 2025 a qualche giorno dalla nomina da consigliere si era dimesso per motivi personali Andrea Damiano Pastorino e poco più di un mese dopo a luglio aveva presentato le sue dimissioni anche il compianto senatore ed ex sindaco di Albisola Franco Orsi. Essendosi presentata una lista unica alle amministrative erano entrati tutti i candidati in consiglio ma in questo momento oltre al Sindaco rimangono al suo fianco i consiglieri Martino Zunino, Elena Massacesi, Bruno Antonio De Felice, Claudia Manolio e Vincenzo Pinto.