Il team “Golden State Warriors”  del Comprensivo di Alassio vince le finali regionali della Jr. NBA WNBA FIP Schools League

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e tutta l'Amministrazione Comunale esprimono le più vive congratulazioni alla squadra IC Alassio “Golden State Warriors” dell'Istituto Comprensivo Ollandini per la vittoria del titolo regionale conseguito alle Finali Regionali della Jr. NBA WNBA FIP Schools League, disputate nei giorni scorsi presso il PalaAuxilium di Genova.

“La conquista del titolo regionale – dichiara l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti - rappresenta un traguardo storico per la nostra città: per la prima volta Alassio conquista questo importante riconoscimento, coronando un percorso di crescita, impegno e passione che negli anni scorsi aveva già visto la squadra distinguersi con partecipazioni di alto livello fino alle finali. Un plauso speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze protagonisti di questa impresa, sia tesserati che non tesserati, che con entusiasmo, spirito di squadra e fair play hanno rappresentato al meglio i valori dello sport e dell'educazione. Questa vittoria è un segnale concreto della vitalità e della qualità del movimento sportivo del nostro territorio, capace di coinvolgere e far crescere i giovani attraverso esperienze formative di grande valore. Insieme ad un grande “in bocca al lupo” ai nostri ragazzi per le Finali Nazionali in programma a Montebelluna il 4 e 5 maggio, desidero trasmettere, insieme al sindaco Marco Melgrati e a tutta la nostra Amministrazione Comunale, un ringraziamento sentito agli insegnanti, agli allenatori della Asd Pallacanestro Alassio e alle famiglie, il cui supporto è sempre fondamentale per il raggiungimento di questi importanti risultati”.