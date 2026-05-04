Savona, scuola Pertini: impianto di riscaldamento ormai obsoleto, il Comune avvia lo studio per rifare le tubazioni

Tubature vecchie, guasti ripetuti e interventi sempre più complessi. È una situazione critica quella dell’impianto di riscaldamento della scuola “Sandro Pertini”, per la quale il Comune di Savona ha deciso di muoversi con urgenza.

Palazzo Sisto ha affidato a un professionista esterno lo studio di fattibilità per la sostituzione completa delle tubazioni. Un primo passo concreto, dal valore di poco più di 2.300 euro, per affrontare in modo strutturale un problema che negli ultimi mesi si è già manifestato più volte.

Negli scorsi mesi, infatti, si sono resi necessari due interventi di riparazione — a novembre 2025 e a gennaio 2026 — che si sono rivelati non solo costosi, ma anche tecnicamente complessi. Le tubature si trovano infatti in spazi ristretti nel seminterrato dell’edificio, rendendo ogni operazione particolarmente delicata.

Il nodo principale resta però la vetustà dell’impianto, ormai arrivato a fine ciclo. Per questo l’amministrazione, invece delle solite riparazioni tampone, ha deciso di pianificare un intervento di manutenzione straordinaria con la sostituzione dell’intero sistema di distribuzione del calore, con una nuova configurazione articolata in quattro circuiti indipendenti. Una soluzione che dovrebbe migliorare l’efficienza e ridurre il rischio di nuovi guasti.

L’incarico è stato affidato all’ingegner Massimiliano Gattuso, già coinvolto nei precedenti interventi e quindi profondo conoscitore delle criticità dell’impianto. Ora toccherà a lui valutare tempi, costi e modalità dell’operazione.