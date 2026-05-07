Calizzano, l’appello del Comune ai proprietari dei boschi: "Tagliate alberi e rami pericolosi"

Dopo le nevicate dell'inverno scorso, il Comune di Calizzano torna a chiedere collaborazione ai proprietari dei terreni boschivi vicini alle strade comunali e provinciali. Anche se le precipitazioni non sono state particolarmente intense rispetto agli inverni del passato, in diverse zone del territorio si sono verificati problemi alla viabilità causati dalla caduta di alberi, rami e ramaglie sulla carreggiata.

Le criticità maggiori si sono registrate nelle aree di Durante, Vetria, Barbassiria e Caragna, dove in alcuni casi il transito è risultato difficoltoso e, a tratti, completamente interrotto. A pesare non è stato soltanto l’accumulo di neve, ma soprattutto la presenza di vegetazione instabile lungo le strade.

L’amministrazione comunale ricorda di essere già intervenuta con l’Ordinanza sindacale n. 1 del 12 gennaio 2026, attraverso la quale erano stati disposti alcuni tagli urgenti e non più rinviabili. Ora il Comune rinnova l’appello a tutti i proprietari, conduttori e detentori di aree boschive confinanti con la viabilità affinché provvedano in modo preventivo alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle proprie proprietà.

L’obiettivo è evitare che, in occasione delle prossime ondate di maltempo, possano ripetersi situazioni di pericolo o disagi per residenti e automobilisti. Il Comune sottolinea inoltre che, in caso di mancati interventi, l’amministrazione si riserva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, anche in collaborazione con gli enti competenti.

Nel messaggio rivolto alla cittadinanza, il sindaco punta sul senso di responsabilità collettiva e sulla collaborazione tra pubblico e privati per la tutela del territorio e della sicurezza stradale. "Serve l’impegno di tutti – è il senso dell’invito rivolto ai cittadini – per prevenire criticità che potrebbero aggravarsi con nuove nevicate o eventi meteo intensi".