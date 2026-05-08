Calizzano, incontro sul gioco d’azzardo: focus su una dipendenza sempre più diffusa

Sabato 9 maggio, dalle 15.30 alle 17.30, presso il centro GIG di Calizzano del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asl 2, diretto dal dottor Roberto Carrozzino, il dottor Mauro Selis terrà un incontro gratuito e aperto alla cittadinanza dedicato al disturbo da gioco d’azzardo, una dipendenza comportamentale che rappresenta una rilevante problematica sanitaria e sociale.

L’iniziativa intende offrire un’occasione di informazione e confronto su una patologia complessa e multifattoriale, che incide profondamente non solo sulla vita delle persone che ne soffrono, ma anche sul contesto familiare, relazionale ed economico che le circonda.

Il disturbo da gioco d’azzardo patologico può infatti determinare conseguenze significative sul benessere psicofisico della persona, con ripercussioni che coinvolgono familiari, affetti e rete sociale. È tuttavia possibile intraprendere percorsi di cura e recupero attraverso programmi terapeutici strutturati, sostegno psicologico qualificato e percorsi di auto-mutuo aiuto.

L’incontro si propone quindi come momento di sensibilizzazione e approfondimento, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza sul fenomeno, favorire l’emersione precoce del disagio e diffondere la conoscenza delle opportunità di supporto e presa in carico disponibili sul territorio.