Sanac, presentata solo un'offerta vincolante ma per lo stabilimento di Massa: l'azienda valuta l'acquisizione del ramo d'azienda di Vado

Un'unica offerta vincolante però per l'acquisizione dello stabilimento Sanac di Massa.

A presentarla, dopo la conclusione della fase di due diligence, la società Erre Trading Spa. Non hanno presentato però offerte le milanesi Linco-Baxo Industrie Refrattari Spa che aveva manifestato interesse per l'intera acquisizione del complesso composto dai quattro stabilimenti di Vado Ligure, Assemini, Gattinara e Massa e Salva Spa interessata solo alla fabbrica vadese.

C'è preoccupazione quindi per da parte dell'rsu e dei sindacati proprio per il futuro dello stabilimento di Vado. Anche se nella comunicazione inviata dai commissari straordinari è stato specificato che nel piano industriale allegato all'offerta, Erre Trading si è dichiarata disponibile a valutare anche all'acquisto dei rami d'azienda degli stabilimenti di Gattinara e Vado prospettando un'ipotesi di riutilizzo industriale del sito di Grogatsu.

Ora i commissari intendono quindi avviare una fase di negoziazione in esclusiva finalizzata ad ottenere un miglioramento ed un'integrazione dell'offerta.

Nel frattempo questa mattina nella sede dell'Unione Industriali Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l'assessore regionale Paolo Ripamonti e oltre a fare il punto sull'Area di Crisi complessa del savonese sono state espresse preoccupazioni per il futuro della Sanac di Vado.

"Abbiamo ribadito a Ripamonti che la situazione dell'industria savonese non è in salute perché infatti continuano ad esserci grandi criticità, sui comparti del vetro, l'automotive, l'ex Piaggio e Sanac soprattutto dopo la doccia fredda delle ultime ore dei commissari con la sola manifestazione d'interesse per Massa - commenta il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa - Abbiamo chiesto all'assessore di farsi carico di convocare al più presto l'rsu, i sindacati che si occupano della chimica della provincia di Savona e i commissari. Ripamonti ci ha detto che conosce la situazione e che si impegna a fare la richiesta d'incontro con i commissari e calendarizzare l'incontro con i sindacati".

"Vado è specializzata nella siderurgia dei refrattari e quell'azienda (la Erre Trading.ndr) non si occupa di quel settore e questa è una preoccupazione forte. Precedentemente il Ministero aveva bocciato alcune proposte vincolanti che erano meno fragili di questa - continua Pasa - Anche la Regione politicamente si deve interessare, anche perchè è un pezzo della filiera produttiva della Provincia di Savona fondamentale".