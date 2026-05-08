Stella, 100mila euro per il rifacimento della piazzetta di Santa Giustina

La settimana scorsa il Consiglio Comunale di Stella ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.

"Con un voto all’unanimità, segno di profonda responsabilità e volontà condivisa di far crescere il nostro paese, con l'approvazione del rendiconto oltre ad ottemperare agli obblighi normativi, è possibile prevedere e finanziare, attraverso variazioni di bilancio, nuovi investimenti" spiegano dal Comune.

Nella stessa seduta del parlamentino stellese è stata approvata, all'unanimità, una variazione di bilancio che ha previsto l'applicazione di una quota di avanzo d'amministrazione disponibile per investimenti.

"Tra i provvedimenti più significativi, siamo orgogliosi di annunciare lo stanziamento di 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 euro interamente dedicati al rifacimento della 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 meglio identificata con piazzetta casottino. Un luogo che merita di tornare a essere un punto di incontro sicuro e accogliente per tutti i residenti e i visitatori - continuano - Investire negli spazi pubblici significa investire sulla qualità della vita dei cittadini e sulla bellezza delle nostre frazioni".