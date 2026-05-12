Esteso il servizio Tap&Tap nel savonese, nuove tratte ferroviarie abilitate al pagamento contactless

La Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia, ha attivato quattro nuove tratte ferroviarie coperte dal servizio Tap&Tap, il sistema innovativo che consente di viaggiare acquistando il biglietto direttamente con carta contactless attraverso un doppio tap: uno alla partenza e uno all’arrivo. Il servizio, già presente su altre tratte regionali, viene così ulteriormente esteso, confermando la Liguria tra le realtà più avanzate nell’utilizzo di sistemi digitali applicati al trasporto ferroviario regionale.

Con questa implementazione salgono a 69 le stazioni liguri abilitate al servizio Tap&Tap, grazie all’attivazione di 34 nuove stazioni e 98 nuove validatrici contactless. Complessivamente sono ora 288 le validatrici abilitate presenti sul territorio regionale. Nei prossimi mesi il servizio verrà ulteriormente esteso alla tratta Genova - Arquata.



“Prosegue il percorso di innovazione del trasporto pubblico ligure - dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. L’estensione del servizio Tap&Tap rappresenta un ulteriore passo avanti verso un sistema sempre più semplice, veloce e accessibile per cittadini e turisti. Con un gesto immediato è possibile viaggiare senza acquistare preventivamente il biglietto, migliorando l’esperienza degli utenti e incentivando l’utilizzo del trasporto ferroviario regionale. Continuiamo a investire sulla digitalizzazione e sulla modernizzazione dei servizi per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze delle persone”.



Le nuove linee attivate sono:

Genova – Sestri Levante

Genova – Ovada

Savona – Dego

Savona – Cengio



Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati ai lettori presenti sulle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione sulle validatrici della stazione di arrivo, accertandosi di utilizzare sempre lo stesso dispositivo.

Con la stessa carta è possibile acquistare il biglietto per un solo passeggero adulto (tariffa ordinaria adulti in 2° classe) in fase di controllo a bordo sarà sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata. Tutte le informazioni sono disponibili su trenitalia.com e sui canali social del Regionale.

Inoltre, registrando la carta di pagamento nella propria area riservata sul sito di Trenitalia, all’interno del profilo “TAP&TAP”, il cliente può consultare le transazioni eseguite e beneficiare della tariffa migliore: le spese sostenute su una stessa tratta vengono infatti accumulate e, al raggiungimento della soglia di un abbonamento settimanale, mensile o annuale, i viaggi successivi su quella tratta saranno inclusi nel prezzo. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina TAP&TAP su trenitalia.com.

Con il servizio TAP&TAP prosegue l’impegno di Trenitalia, attraverso il suo brand Regionale, per rendere sempre più semplice, veloce e sostenibile l’acquisto dei titoli di viaggio, migliorando l’esperienza per pendolari, turisti e per tutti coloro che scelgono il treno per i propri spostamenti. Questo sistema di pagamento contactless non solo semplifica l'accesso ai mezzi di trasporto, ma contribuisce anche a ridurre l’utilizzo della carta e le emissioni di CO₂, promuovendo una mobilità più sostenibile.