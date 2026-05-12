Risorse per i fondi per il prepensionamento, assente Tpl Linea alla riunione. La Cgil: "Condotta che condanniamo con fermezza"

Si è svolta nella mattinata di ieri, nella sede del Consiglio Regionale della Liguria, l'audizione convocata dalla I Commissione Consiliare (Affari Generali, Istituzionali e Bilancio) che riguarda il Disegno di Legge numero 108, relativo alle nuove "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" che fornisce risorse per l'istituzione del "fondino" per i prepensionamenti nel trasporto pubblico locale.

"​La Filt Cgil Savona e la Cgil di Savona erano gli unici rappresentanti sindacali savonesi al tavolo, e come tali hanno ribadito con forza la necessità di valutare l'uso delle risorse in un modo combinato, ovvero da una parte incentivare l'esodo dei lavoratori e dall'altra creare migliori condizioni economiche per i neo entrati - spiegano dalla Camera del Lavoro savonese - Nonostante la convocazione fosse verso le aziende e gli enti affidati, abbiamo registrato con stupore l'assenza di Tpl Savona e della Provincia di Savona al tavolo, condotta che condanniamo con fermezza e che fa emergere l'insufficienza delle stesse".

"​Nel corso dell'audizione, poi i rappresentanti sindacali hanno espresso

le proprie valutazioni sul testo di legge. focalizzandosi sulla sostenibilità del sistema e sulle garanzie per i lavoratori. La Filt Cgil Savona sottolineando l'importanza di questi momenti di consultazione, non può che esprimere un vivo disappunto per la mancata presenza al tavolo della parte politica e datoriale locali" concludono ​la Filt Cgil Savona e la Cgil di Savona.