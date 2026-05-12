Giornata dell’Infermiere, Fp Cgil Liguria denuncia: “Professione mal pagata e sempre meno sicura”

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata oggi 12 maggio, la Fp Cgil Liguria lancia un duro allarme sulle condizioni in cui operano gli infermieri nella regione, denunciando carenza di personale, stipendi insufficienti e livelli di sicurezza sempre più critici.

“C’è poco da festeggiare”, afferma il sindacato, sottolineando come gli infermieri liguri siano “pochi, mal pagati e costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio”.

Secondo la Funzione Pubblica Cgil, straordinari e turni di pronta disponibilità vengono ormai utilizzati stabilmente per coprire le gravi carenze di organico presenti nelle strutture sanitarie, mentre cresce il problema delle aggressioni fisiche e verbali ai danni del personale sanitario, in particolare nei pronto soccorso e nei reparti più esposti.

Nel mirino del sindacato anche gli aumenti previsti dal contratto nazionale, non sottoscritto dalla Fp Cgil e giudicati “imbarazzanti”, con incrementi medi di circa 35 euro mensili.

Una situazione che, secondo il sindacato, sta alimentando una crescente disaffezione verso la professione infermieristica, come dimostrerebbe anche il numero insufficiente di candidati che partecipano ai concorsi pubblici banditi dalle aziende sanitarie.

“Senza il giusto riconoscimento economico, la garanzia di salute e sicurezza e una profonda riorganizzazione del lavoro nessun giovane sarà stimolato a intraprendere una professione difficile che ogni giorno si misura con la salute dei cittadini”, evidenzia la Fp Cgil Liguria.

Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sull’invecchiamento della popolazione ligure e sulla necessità di rafforzare il sistema sanitario regionale.

“Servono risorse per gli operatori e investimenti per il settore socio sanitario – conclude la Fp Cgil Liguria – condizioni senza le quali alla professione di infermiere si affacceranno sempre meno persone in una regione come la nostra dove la popolazione continua ad invecchiare”.