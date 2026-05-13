Irregolare in Italia aveva un provvedimento di espulsione, 30enne rimpatriato in Albania

Ieri, a Savona, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno accertato la condizione di irregolarità sul territorio nazionale di un trentenne di nazionalità albanese, con precedenti di polizia.

Gli accertamenti della Questura di Savona sono scaturiti a seguito di un controllo di polizia, avvenuto fuori provincia, le successive procedure di identificazione e gli approfondimenti svolti sulla sua posizione, hanno consentito ai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione di verificare che il cittadino straniero risultava destinatario di un provvedimento di espulsione, già emesso dal Questore di Savona, con invito a lasciare il territorio nazionale, al quale l’uomo non aveva ottemperato.

Lo stesso, infatti, dopo aver fatto ingresso in Italia in qualità di turista, si era trattenuto sul territorio nazionale oltre il periodo massimo consentito, senza fare rientro nel paese di origine.

Al termine degli accertamenti, il cittadino straniero è stato quindi accompagnato presso l’aeroporto di Genova e rimpatriato attraverso un volo per l’Albania.