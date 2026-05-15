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Loanese | 15 maggio 2026, 12:42

Poste Italiane, in 65 uffici della provincia di Savona è possibile richiedere e rinnovare il passaporto

L’iniziativa è stata presentata a Borghetto Santo Spirito in un incontro con il Vice Sindaco di Borghetto Luca Angelucci e la Vicario del Questore di Savona, Anna Leuci

In 65 uffici della provincia di Savona è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. La novità è stata presentata oggi nell’ufficio postale Polis del Comune di Borghetto Santo Spirito, con il Vice Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Luca Angelucci e la Vicario del Questore di Savona, Anna Leuci.

 L’iniziativa rientra nel progetto “Polis”: l’iniziativa di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti, ed è stata sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In Liguria è possibile chiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto anche in 60 uffici postali della provincia di Genova, 60 della provincia di Imperia e 30 della provincia della Spezia e per un totale di 215 sedi disponibili. Complessivamente sono circa 7.500 gli uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto: 6.932 uffici postali Polis e 431 uffici postali di grandi città come Milano, Roma, Monza e Brianza, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari.

 I servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia da Poste Italiane sono oltre 228.000. Numeri decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

 "Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nell’ 80% dei casi" spiegano da Poste Italiane.

Da sinistra la Vicario del Questore di Savona, Anna Leuci, la Responsabile della Filiale di Savona, Mariella Ghiorzo, il Referente di Relazioni Istituzionale di Poste Italiane per il Nord Ovest, Guido Bonadies e il Vice Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Luca Angelucci

Da sinistra la Vicario del Questore di Savona, Anna Leuci, la Responsabile della Filiale di Savona, Mariella Ghiorzo, il Referente di Relazioni Istituzionale di Poste Italiane per il Nord Ovest, Guido Bonadies e il Vice Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Luca Angelucci

Comunicato Stampa

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