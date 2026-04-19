Potenziamento del servizio viaggiatori, avviata una raccolta firme per la stazione ferroviaria di Quiliano-Vado

Potenziamento del servizio viaggiatori.

Questa la richiesta nella raccolta firme avviata da "Vivere Vado" in merito alla stazione ferroviaria di Quiliano-Vado Ligure.

I residenti dei comuni quilianesi e vadesi e di Zinola possono firmare la petizione nella sede del comitato in via Garibaldi 7 a Vado e nel negozio di abbigliamento Astengo in via Diaz 1 a Valleggia.

Nel settembre del 2020 la stazione aperta dal 1977 (aveva sostituito quella di Vado) aveva rischiato di essere soppressa da Trenitalia, ma una levata di scudi del sindaco Nicola Isetta aveva scongiurato l'ipotesi.